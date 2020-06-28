Korona virüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
Erzincan'da korona virüs testi pozitif çıkan 1 kişi hastaneden firar etti.
28.06.2020 01:16 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:00
Erzincan'da korona virüs testi pozitif çıkan 1 kişi hastaneden firar etti.
Erzincan merkezdeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, korona virüs testi pozitif çıkan E.Ç. (21) hastaneden firar etti. E.Ç., rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitti. Burada korona virüs testi yapılan E.Ç'ye korona virüs teşhisi kondu. Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç., hastaneden kaçtı.
Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan şüphelinin yakalanması için kentte güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. - ERZİNCAN