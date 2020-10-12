Korona virüs ölümleri gizleniyor iddiasını mezarlık kayıtları yalanlıyor
12.10.2020 09:39 | Güncelleme: 12.10.2020 09:47
"Korona virüs ölümleri gizleniyor" iddiasını mezarlık kayıtları yalanlıyor Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinde son 3 yıla ait ölüm rakamları şaşırttı.
"Korona virüs ölümleri gizleniyor" iddiasını mezarlık kayıtları yalanlıyor
Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinde son 3 yıla ait ölüm rakamları şaşırttı. Bazı illerde 2020 yılında ölenlerin sayısının önceki yıllardan düşük seyrettiği ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz:
"Korona virüsten ölümün gizlenmesi mümkün değil"