Koronavirüs şüphelisi, çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı

Trabzon'da koronavirüs şüphesi nedeniyle hastanede gözetim altına tutulan Gürcistan uyruklu şahıs çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı.

ÇARŞAFLARI BİRLEŞTİREREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi nedeniyle birkaç gündür gözetim altında tutulan Gürcistan uyruklu Cons Kri, hastaneden kaçmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Hastanenin üçüncü katında bir odada tedavi gören Kri, çarşafları birleştirerek pencereden kaçma teşebbüsünde bulundu.

İKİNCİ KATTA ASILI KALDI

Kaçma girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, çarşafların zemine kadar uzanmaması nedeniyle ikinci katta asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ve hastanede personellerinin fark etmesi üzerine hastane güvenliğine haber verildi.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik görevlileri tarafından asılı kaldığı camdan alınan şahıs, tekrar odasına getirilerek gözetim altına alındı. Geçmişte bağımlılık tedavisi gördüğü ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu şahıs için güvenlik önlemleri alındı.