Korona nedeniyle maça çıkamayan ve hükmen mağlup sayılan Napoli'nin 1 puanı silindi

Koronavirüs nedeniyle ligin 3. haftasında oynanacak Juventus maçına çıkamayan Napoli'ye ağır fatura çıktı.

İtalya Seria A yönetimi, mavi beyazlıların 3-0 mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesi yönünde karar aldı. Buna göre Serie A'da ilk iki maçını kazanıp 6 puan alan Napoli'nin puanı 5'e düştü.

ATALANTA'YI KONUK EDECEK

İtalyan ekibi, ligin 4. haftasında cumartesi günü Atalanta ile sahasında kozlarını paylaşacak.