Korona nedeniyle maça çıkamayan ve hükmen mağlup sayılan Napoli'nin 1 puanı silindi

İtalya Seria A yönetimi, koronavirüs nedeniyle oyuncuları karantinada olan ve Juventus maçına çıkamayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesine karar verdi.