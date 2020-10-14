Korona nedeniyle maça çıkamayan ve hükmen mağlup sayılan Napoli'nin 1 puanı silindi
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Korona nedeniyle maça çıkamayan ve hükmen mağlup sayılan Napoli'nin 1 puanı silindi

14.10.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:06

İtalya Seria A yönetimi, koronavirüs nedeniyle oyuncuları karantinada olan ve Juventus maçına çıkamayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesine karar verdi.

Koronavirüs nedeniyle ligin 3. haftasında oynanacak Juventus maçına çıkamayan Napoli'ye ağır fatura çıktı.

İtalya Seria A yönetimi, mavi beyazlıların 3-0 mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesi yönünde karar aldı. Buna göre Serie A'da ilk iki maçını kazanıp 6 puan alan Napoli'nin puanı 5'e düştü.

ATALANTA'YI KONUK EDECEK

İtalyan ekibi, ligin 4. haftasında cumartesi günü Atalanta ile sahasında kozlarını paylaşacak.

Korona nedeniyle maça çıkamayan ve hükmen mağlup sayılan Napoli'nin 1 puanı silindi

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