Koroanvirüs: İngiltere'de Covid-19 temas-takip uygulaması kullanıma açıldı

İngiltere'de hükümet koronavirüs salgınına karşı bugün yeni kullanıma sunulan temas takip uygulamasının İngiltere ve Galler'de yaşayan herkes tarafından akıllı telefonlarına indirilip kullanılmasını istedi. Öte yandan, Sağlık Bakanı, ülkede günde 10 bin kişiye virüs bulaştığını tahmin ettiklerini belirtirken, Aile Hekimleri Birliği, test yetersizliği yüzünden doktor ve hemşirelerin işe gidemediklerini, kendilerini evde karantinaya almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Ulusal Sağlık Servisi NHS'e bağlı Covid-19 uygulaması, koronavirüs bulaşmış birine yaklaşıldığını tespit ettiğinde kişinin kendisini 14 gün karantinaya alması çağrısı gönderiyor.

Google ve Apple teknolojisini kullanan uygulama ayrıca koronavirüs bulaşının yoğun olduğu bir bölgeyi ziyaret edenlere uyarıda bulunuyor.

Ayrıca karekod uygulaması kullanan yerlerde kişiler özel bilgilerini personele vermek zorunda kalmıyor.

Yetkililer, uygulamanın 16 yaşından büyük herkes tarafından kullanılması çağrısı yapıyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, uygulamanın "virüs bulaşmış olma riski taşıyan daha fazla sayıda insanın tespitini sağladığını" ifade etti.

Uygulama, karantina uyarısı gönderilen kişilerin kimliğini gizli tutuyor.

Hancock, karantina uyarısını hayata geçirmenin gönüllülük temelinde olacağını belirtti.

Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan bir açıklamada, çağrıya uyulması gerektiği, aksi halde 1000 sterline kadar ceza uygulanacağını belirtmiş, fakat bunu kontrol edecek bir sistemin olmadığını söylemişti.

İngiltere'de temas-takip uygulamasıyla ilgili daha önceki çalışmalar teknik sorunlar nedeniyle sekteye uğramış, NHS uygulaması için pilot bölge seçilen Isle of Wight adasında uygulamayı kullananların yüzde 30, Londra'nın etnik çeşitlilik içeren Newham bölgesinde ise yüzde 10 dolayında olduğu tespit edilimişti.

Hancock: İngiltere'de günde 10 bin kişiye virüs bulaşıyor

Çarşamba günü İngiltere'de 6 bini aşkın yeni vakanın tespit edildiğini belirten Sağlık Bakanı Hancock, günlük virüs bulaşma sayısının 10 bin civarında olduğunu belirtti.

Bakan bu rakamın, salgının zirve yaptığı ilkbahar dönemindeki günlük 100 bin bulaşı tahmininden daha düşük olduğuna dikkat çekerek "o zaman günde 100 bin kişinin hastalığa yakalandığını tahmin ediyoruz, ama test sonucu sadece 6 binini tespit edebiliyorduk" dedi.

Hancock, "Şimdi ise hastalık bulaşanların günlük sayısının 10 binden az olduğunu tahmin ediyoruz, bu hala yüksek bir rakam olsa da zirve döneminden çok daha düşük ve kitlesel test uygulaması ile dün bunların 6 binini tespit ettik" diye devam etti.

Bakan ayrıca virüse karşı izlenmesi gereken yöntemler konusunda bilim insanları arasında anlaşmazlık olduğunu kabul etti. Bazı bilim insanları alınan önlemleri aşırı bulurken bazıları da yeterli görmüyor.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a mektup yazarak koronavirüse karşı daha sıkı kısıtlamalar uygulamak üzere görüşme talep etti.

Test yetersizliği yüzünden sağlık çalışanları işe gidemiyor

İngiltere Aile Hekimleri Birliği (RCGP), Covid-19 testi yaptıramadığı için binlerce doktor ve hemşirenin işe gidemediğini açıkladı.

Hükümetin 10 milyar sterline mal olan temas-takip uygulamasının sorumlusu Dido Harding'e mektup yazan RCGP, bu durumun, koronavirüse karşı mücadelede önem taşıyan mevsimsel grip aşısı çalışmalarını da sekteye uğratacağı uyarısında bulundu.

Ayrıca okulların ve bazı işyerlerinin açıldığı ve aile hekimlerinden randevuların yoğunluk kazandığı bir dönemde sağlık çalışanlarının test yaptıramadığı için eve kapanmak zorunda kalmasının hastaların bakımını da olumsuz etkileyeceği belirtildi.

İngiltere'de Covid-19 testi yaptırmak için haftalarca beklendiği ve insanların yüzlerce kilometre uzaktaki test merkezlerine gitmek zorunda kaldığı, sonuçların ise gecikmeli ulaştırıldığına dair haberlere medyada oldukça geniş yer verilmişti.

Son üç ayda evlerde 10 bin fazladan ölüm tespit edildi

İngiltere'de koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemden çok sonra, Haziran ayı ortasından bu yana geçen üç aylık dönemde 10 bini aşkın fazladan ölüm vakasının tespit edilmesi, insanların hala sağlık servisini kullanma veya yakınlarını bakım evlerine gönderme konusunda endişeli olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

Salgının başından bu yana evlerde ölenlerin sayısı böylece 30 bini aşmış bulunuyor.

Fazladan ölüm rakamları, son beş yılda kaydedilen ölüm sayılarının ortalamasıyla kıyaslanarak belirleniyor.

Üç aylık dönemde, fazladan ölümlerin sayısı diğer durumlarda ortalamanın altında iken, evlerde kayda geçen fazladan ölümlerin sayısı haftada 824'e ulaşarak artış gösteriyor.