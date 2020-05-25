Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu

Denizli'de motosikleti ile seyir halindeyken havlayarak üzerine doğru gelen köpeklerden korkan kadın sürücü aracın hakimiyetini kaybedince yere düşerek yaralandı.

KÖPEK HAVLAYINCA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında motosikletle seyir halinde olan yabancı uyruklu Mercan Ö. sokak köpekleri havlayarak üzerine doğru gelince korkarak panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düştü. Mercan Ö. yüzünden yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mercan Ö., ile sağlıklı bir diyalog kuramayınca olay yerinden geçen ve Türkçe bilen bir başka yabancı uyruklu şahıs tercümanlık yaparak sağlık ekiplerinin yardımcısı oldu. Olay yerindeki müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.