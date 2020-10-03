Köpekten kaçan bisikletli, düşüp başını refüje çarparak öldü
03.10.2020 19:45 | Güncelleme: 03.10.2020 20:17
Hatay'da, yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmaya çalışan Ahmet Doğan, bisikletin kontrolünü yitirerek, düşüp, başını refüje çarptı. Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Arsuz-İskenderun yolunda meydana gelen olayda; bisikleti ile yolda giden Ahmet Doğan (44), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkup kaçmaya çalışan Doğan bu sırada bisikletinin kontrolünü yitirerek düşüp, başını refüje çarptı.
TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.