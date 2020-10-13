Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde Mustafa Yeniçırak kümesinden tavukların eksildiğini fark etti. Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı. Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırak'ın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.