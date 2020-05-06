Köpekleri birbirine saldırtıp, zincirli köpeğe tekme attı

Marmaris'te de bir kişinin, pitbull cinsi köpeği zincire bağlı başka bir köpeğe saldırtmasının görüntüleri ortaya çıktı.

OLAY İKİ AYRI GÜNDE İKİ KEZ YAŞANDI

Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan olayda, Kubilay Ö.'ye ait olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpeğin, Marmaris'e bağlı Taşhan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde zincirli halde bulunan Muhammet A.'ya ait Rottweiler cinsi bir köpeğe saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre olayın iki ayrı günde iki kez gerçekleştiği ileri sürüldü.

ZİNCİRLİ KÖPEĞE TEKME ATTI

Hayvan severlerin paylaştığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsünde, köpeği getiren şahsın, zincirle bağlı hayvana tekme attığı da görülüyor.

PİTBULL CİNSİ KÖPEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Hayvan severlerin ve Rottweiler cinsi köpeğin sahibinin şikayeti üzerine, hayvanın belediye barınağına teslim edildiği ve köpek sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Yaralanan Rottweiler'ın ise veterinerde tedavisinin yapıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.