Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen er Gökhan'a, şehitlik unvanı verildi
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 2017 yılında komutanı Osman Hancı tarafından başına miğferle vurularak öldürülen er Gökhan Kılıç'a (20), 'şehitlik' unvanı verildi.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 2017 yılında komutanı Osman Hancı tarafından başına miğferle vurularak öldürülen er Gökhan Kılıç'a (20), 'şehitlik' unvanı verildi. Baba Halis Kılıç, "Oğlumun ölümüne, komutanı kafasına miğferle vurarak sebebiyet verdi. Askeri tören yapılmadan toprağa verdim. Başlattığımız hukuk mücadelesi sonunda şehitlik unvanı verildi. Oğlumun naaşının, şehitliğe defnedilmesini istiyorum" dedi.
Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hemen ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde, 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
3 aylık eşini toprağa verdiğini söyleyen Belma Kılıç da "Eşim vatani görevini yaparken, komutanı tarafından şehit edildi. Ölümü adli vaka olduğu için şehitliği üç yıl sonra verildi.Şehitlik unvanı veren devletimize şükranlarını sunuyorum. Allah razı olsun. Devlet büyüklerine sesleniyorum; eşimin naaşının şehitlik mezarlığına defnedilmesini istiyorum" diye konuştu.