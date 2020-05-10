Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen yazar Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan'ın ailesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hukuki süreç başlatacağız" denildi.

Noyan ailesi adına Selma Türkis Noyan, Tevfik Emre Noyan, Davut Halit Eren Noyan, Murat Noyan, Eser Noyan ve Güliz Noyan tarafından yapılan, sosyal medyada Eser Noyan tarafından yayınlanan açıklamada Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programında dile getirdiği düşüncelerinin Noyan ailesinin düşüncelerini yansıtmadığı belirtilerek, "Noyan ailesi olarak bu şahısa aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

"Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde bizler ve ailemiz ile ilişkilendirilmemesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Noyan ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz" dendi.

"ÇİRKİN VE UTANDIRICI OLAN BU AÇIKLAMALARI..."

Açıklama şu şekilde:

"03 Mayıs 2020 tarihinde Ülke TV isimli televizyon kanalında Arafta Sorular programına katılan Sevda Noyan isimli şahıs; ailemizi ve NOYAN soyadının saygınlığını zedeleyen birtakım görüşlerini hayasızca dile getirerek hepimizi derinden yaralamıştır. Aile bireylerimizden Münib Engin Noyan'ın halihazırda nikahlı eşi olan Sevda Noyan'ın önce insanlık ve sonra ailemiz adına akıl ötesi, çirkin ve utandırıcı olan bu açıklamaları hiçbir şekilde NOYAN Ailesi'nin hiçbir bireyinin düşüncelerini YANSITMAMAKTADIR.

"NOYAN SOYADININ BU ŞEKİLDE KİRLETİLMESİ BİZİ ÜZDÜ"

Sevda Noyan, ailemizin soyadını evlilik yoluyla almış olup, bu şahsın ne kimliği ne de düşünceleriyle hiçbir şekilde ailemiz tarafından benimsenmemiştir. Cumhuriyet döneminin ilk valilerinden olan büyük babamız rahmetli Ahmet Refik Bey'in soyadı kanunuyla aldığı, babamız Dr. Abbas Erdoğan Noyan'ın ve ailemizin diğer bireylerinin onurla taşıdığı NOYAN soyadının, bu şekilde kirletilmesi bizleri fazlasıyla rahatsız etmiş ve üzmüştür.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Değerli dostlarımız, iş çevremiz, öğrencilerimiz ve aynı soyadını taşımamakla beraber akraba ve hısımlarımız olanlar; Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde BİZLER VE AİLEMİZLE İLİŞKİLENDİRİLMEMESİNİ rica ediyoruz. NOYAN ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. NOYAN AİLESİ olarak bu şahısa aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız. Saygılarımızla."