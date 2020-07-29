Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bir süredir Adana Karataş Cezaevi'nde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca Covid-19 testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından dün Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi. Bu sırada jandarma aracını takip eden kocası Onur B. (30), eşini hastane önünden alıp kaçırdı. Bugün yapılan baskında ise karı-koca yakalandı. Songül B., sevk edilirken eşinin kendisini sevdiği için kaçırdığını söyledi.

"EŞİM BENİ ÇOK SEVİYOR"

Adana'da koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırılan ve gece saatlerinde saklandıkları evde yakalanan Songül Beyazlat (31), sağlık kontrolünden geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolü yapılan Beyazlat, "Eşim beni çok seviyor. Çocuklarımı göremiyordum, çok özledim onları. Beni adliyenin önünde bekliyorlar" dedi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaçmasına yardım eden kocası Onur B'nin (30) merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlediği operasyon düzenleyen ekipler, tekrar kaçmaya çalışan Songül B. ve Onur B'yi havaya ateş açarak yakaladı.

Polis merkezine getirilerek sorguya alınan karı koca bugün adliyeye sevk edildi. Songül B. yeniden cezaevine gönderildi. Onur B. ise serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde eşini bekledi. Onur B. ile polisler arasında tartışma çıktı.