Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında, D-100 Karayolu Gebze Otoyol Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Süleyman Oktay idaresindeki 41 AEV 596 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Ahmet Sıcakyüz idaresindeki 41 ADJ 800 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

KAZADAN KURTULAN KADIN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Kazayı görenlerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri, bölgeye geldi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Sümeyra Ş. ile ismi öğrenilemeyen kişiyi ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif ticari araçta bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan kadın, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle bir süre yolun tek şeridi, trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, sürücüleri ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazaya karışan araçların sürücülerini ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.