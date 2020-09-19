Kocaeli'de kan donduran görüntü... Çocuğun düşmesine kızıp tokatladı, o görüntüler kameraya böyle yansdı

Bebek arabasından düşen çocuğa tokat attı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin küçücük çocuğa uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit ilçesi Seka Park alanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasından sarkan küçük bir çocuk yüz üstü yere düşüyor. Ayağa kalkan çocuğa sinirlenen ve kim olduğu bilinmeyen şahıs şiddetle tokat atıyor. Ne olduğunu anlamadan savrulan çocuğu kolundan tutan kişi, tekrar arabaya koyarak kızmaya devam ediyor.