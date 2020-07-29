Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı

Mustafa Paşa Mahallesi'nde M.B.adlı kişi aralarında husumet olan eski patronunu sokak ortasında silahla vurdu. Ağır yaralanan Kayhan Kaçar hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 717 Sokak'ta meydana gelen olayda M.B. (60) adlı şahıs, aralarında sorun olan eski patronu Kayhan Kaçar(40)'ın evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen M.B., yanında taşıdığı silahla arabasına binmek için evinden çıkan Kaçar'a ateş etti. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaralanan Kaçar, kanlar içinde yerde kaldı.

PATRON HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Kaçar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Kaçar'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Sakarya'nın Akyazı ilçesine gönderildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan M.B. ise emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan, Gebze Adliyesine sevk edildi.