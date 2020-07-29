Kocaeli bayram namazı saat kaçta? Kocaeli ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

Kurban Bayramı'nın gelişiyle, bayram namazı kılınacak vakitle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dinin iki büyük bayramından olan Kurban öncesi bayram namazı saatlerini kullanıcıların erişimine açtı. Kurban Bayramı'nda camileri dolduracak olan cemaatin heyecanla beklediği bayram namazı için saatler haberimizde...

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Büyük şehirlerden biri olan Kocaeli'de, Kurban Bayramı namazı saat 6:29'da cemaat ile idrak edilecek.

KOCAELİ İLÇELERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

ÇAYIROVA - 6:31

DARICA - 6 32

DİLOVASI - 6:31

GEBZE - 6:31

KANDIRA - 6:28

KARAMÜRSEL - 6:31

KARTEPE - 6:28

KÖRFEZ - 6:30

YOLCUNUN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi', V, 63).

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 383).