Son dakika! Bakan Koca, salgınla ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: Vaka artış hızımız kontrol altında

Koronavirüs salgınıyla ilgili toplantı yapmak için Samsun'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada AK Parti teşkilatı tarafından karşılandı. Valilik'te açıklamalarda bulunan Bakan Koca, son bir hafta içerisinde vaka artış hızının kontrol altına alındığını ancak rehavete kapılmamamız gerektiğini söyledi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Bugün Orta Karadeniz'deki illerimizin durumlarını değerlendirmek ve incelemek üzere Samsun'dayız. Koronavirüs salgınının Samsun'daki seyrini ele aldık. Sunulan sağlık hizmetlerinin durumu ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma fırsatı bulduk. Samsun bölgenin cazibe merkezi. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Koronavirüsle birlikte adımlarımızı da buna göre atacağız.

"ARTIŞ HIZIMIZ HER BÖLGEDE AYNI ORANDA DEĞİL"

Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri ve özellikle şehir hastanesi konusunda değerlendirmemizi yapmış olduk. Akşam bu konuda daha detaylı açıklamamız olacak. Bildiğiniz gibi 6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki uzun süreli olmadı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı bölgelerimizde istemediğimiz artışlar görürken, bazı bölgelerde salgını kontrol altında tutabiliyoruz.

"VAKA ARTIŞ HIZIMIZ KONTROL ALTINA ALINDI"

Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum ama bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu'da olsa da büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Samsun ve civar illerde bu anlamda mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz bölgesine geçiş kavşağı olması sebebiyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü azaltmak.

"TEMASLARI NE KADAR ERKEN TEŞHİS EDERSEK O KADAR BAŞARILI OLURUZ"

Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak; Hastalığın 60 yaş üstünde daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Temasları ne kadar erken teşhis edersek o kadar başarılı oluruz. Türkiye, Temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli gücümüz. Bunlardan taviz veren her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Tüm hemşehrilerimi kurallara sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum"