Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da damadı bıçakladı

Elazığ'da öfkeli koca, boşanma aşamasında olduğu eşiyle sözde konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Eve zorla giren zanlı eşini boğazından, kayınvalidesini de bacağından bıçakladı. Şahıs olay yerinden kaçarken kaynanası tarafından bıçaklanınca bir sokak ilerleyebildi ve yere yığıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

10.06.2020 02:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:44

Elazığ'da boşanma aşamasında olan eşini ve kaynanasını bıçaklayan şahıs kaçarken, kaynanası tarafından bıçaklanınca bir alt sokakta yere yığıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi A.D.'nin (34) kaldığı kayınvalidesinin evine geldi.

ÖFKELİ KOCA EŞİNİ VE KAYNANASINI, KAYNANASI DA DAMADI BIÇAKLADI

Sözde konuşmak için eve girmeye çalışan koca, eşini boğazından, kayınvalidesi Ş.B'yi ise bacağının üst tarafından bıçakladı. O esnada kayınvalide de eline geçirdiği bıçak ile damadını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli koca yaralı kaçarken, ağır yaralanan eşi ve kayınvalidesi komşuların çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

YARALI KOCA ALT SOKAKTA YERE YIĞILDI

Yaralı olarak kaçan koca A.D. ise bir alt sokakta yere yığıldı.Çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı koca ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan çiftin 3 çocuğu olduğu ve devlet korumasına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.