Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Atakaş Hatayspor mücadelesinin son dakikalarını ayakta takip etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın son dakikalarında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ayakta heyecanla takip etti.

Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.