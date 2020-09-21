Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi
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Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu, A.Hatayspor mücadelesinin son dakikalarını ayakta takip etti. Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.

Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi
21.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 22:49

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Atakaş Hatayspor mücadelesinin son dakikalarını ayakta takip etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın son dakikalarında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ayakta heyecanla takip etti.

Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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