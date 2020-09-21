Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu, A.Hatayspor mücadelesinin son dakikalarını ayakta takip etti. Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Atakaş Hatayspor mücadelesinin son dakikalarını ayakta takip etti. Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın son dakikalarında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ayakta heyecanla takip etti. Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı