Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'da evinde klimanın fişini prize takmak isteyen 25 yaşındaki Meryem Hammed, elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, sabah saatlerinde, Harran ilçesine bağlı Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde klimanın fişini prize takmak isteyen Meryem Hammed, elektrik akımına kapıldı. Hammed'i yerde hareketsiz gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, Hammed'in öldüğü belirledi. Meryem Hammed'in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.