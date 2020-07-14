Klavyeden dolar işareti ( $ ) nasıl yapılır? Dolar işareti simgesi

Dolar işareti klavyeden çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Şimdi klavye üzerinden göstererek "$" buradaki gibi dolar işaretini nasıl yapabiliriz onu öğrenelim.

KLAVYEDEN $ DOLAR İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Dolar işareti simgesi : $

Klavyeden dolar işareti bir çok yöntemle yapılabiliyor. Fakat en kolayı klavyeden yapmaktır.

Klavyeden $ buradaki gibi dolar işareti yapmak için "AltGr + 4" tuşlarına basmanız gerekiyor. AltGr tuşuna basılı tutup ardından yukarıdaki sayılardan 4'e basarsanız "$" buradaki gibi dolar simgesi yapabilirsiniz.

Yukarıdaki klavye resminden de gördüğünüz gibi Alt Gr + 4 kombinasyonu ile $ dolar simgesi yapabiliriz.

Alternatif yöntem:

Buna ek olarak "Karakter Eşlem" programına girerek de dolar işareti yapabiliyoruz. Karakter eşleme başlat menüsünden aratıp girin. Sonrasında "Unicode'a git:" kutusuna "0024" kodunu yazın. Ardından dolar simgesi otomatikman karşınıza çıkacaktır. Buradan Seç ve Kopyala butonlarına basarsanız artık istediğiniz yere dolar simgesini yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Son olarak buradaki $ dolar işaretini kopyala ve yapıştır yöntemi ile de istediğiniz belgeye, dökümana, sosyal medyada yorum kısımlarına vb. yerlere ekleyebilirsiniz.

DOLAR İŞARETİ SİMGESİ ANLAMI NEDİR?

Doların simgesi olan ( $ ) işareti 1770'li senelerde ortaya çıkmıştır. İspanyol Peso'su olarak da isimlendirilen İspanyol Doları'nın kısaltması p harfi üzerine küçük s harfi yazarak oluşturuluyordu. Yani p harfinin üzerine s harfi gelecek şekilde tasarlanmıştı. Fakat sonradan zaman geçtikçe bu işaret değişti ve günümüzdeki bildiğimiz "$" bu şekildeki dolar simgesi halini aldı.

Aslında bu işaret bütün dolar simgeleri için geçerlidir. Fakat günümüzde daha çok Amerikan Doları olarak bilinmektedir. En popüler dolar ABD doları olduğu için $ bu şekildeki dolar simgesi daha çok ABD dolarını temsil etmektedir.