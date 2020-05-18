KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) ile yeni kararlar aldı. Buna göre; ibadethanelere uygulanan yasağın 24 Mayıs'ta kaldırılacağı, otellerin ise 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacağı belirtildi.

BAYRAM NAMAZI TOPLU OLARAK KILINABİLECEK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar hakkında bilgi verdi. KKTC'de toplu ibadetlerde uygulanan yasağın da 24 Mayıs'ta kaldırılacağını belirten Özersoy, "Bayram namazı da toplu olarak kılınabilecek" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

KAHVEHANELER, ÇOCUK PARKLARI 20 MAYIS'TA AÇILACAK

1 Haziran itibariyle bireysel olarak yapılan spor branşlarının serbest olacağını kaydeden Özersay, "Köy kahvehaneleri, çocuk parkları, oyun alanları da 20 Mayıs itibariyle açılacak" dedi.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE DÜĞÜN SALONLARI DA AÇILACAK

Ülkede salgın ile ilgili şartların uygun olduğu takdirde düğünlerle ilgili de adımlar atacaklarını söyleyen Özersay, "1 Temmuz itibariyle düğün salonları açılacak. Bu konuda çok istek var. Kendi içerimizde kapalı bir sistem olarak açılıyoruz" ifadelerini kullandı.