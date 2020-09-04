Kızıl Kurtlar nedir? Traktör Azerbaycan takımı kadrosu: BF Traktör Azerbaycan tarihi

BF Traktör Azerbaycan, Başgâh-ı Futbol Traktörsazi adıyla kuruldu ve 2018 yılında satın alınarak ismi Traktör Azerbaycan olarka değiştirildi. Dünyanın en çok Türk taraftarına sahip takımı olarak anılan Kızıl Kurtlar takımı detayları haberimizde.

KIZIL KURTLAR NEDİR?

Kızıl Kurtlar, İran'da kurulan ve Türk taraftar yoğunluğuna sahip BF Traktör Azerbaycan'ın takma adıdır. Renkleri de kırmızı - beyazdır. Türk kültüründe kurt simgesinin önemli bir yeri vardır. İran'daki Türkler tarafından büyük destek görür.

TRAKTÖR AZERBAYCAN TAKIMI TARİHİ

Tam adıyla Başgâh-ı Futbol Traktör Azerbaycan, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli spor kulübü. 1970 yılında kurulan kulüp 2001-02 sezonunda küme düşmüşse de 2009-10 sezonunda tekrar Lig-i Berter-i Halîc-i Fars'a çıkmış olup hâlen aynı ligde mücadele etmektedir.

1970'te Şirket-i Traktörsazi İran'ın desteğiyle Başgâh-ı Futbol Traktörsazi adıyla kurulan kulüp 2018 yılında el değiştirerek Muhammed Rıza Zunuzi tarafından satın alınmış ve adındaki Farsça olan "sazi" ekini kaldırarak Azerbaycan ifadesini eklemiştir. Traktör, taraftarları tarafından İran'daki Türk halkının simgesi olarak görülüyor olup maçlarını Yâdigâr-ı İmam Stadyumu'nda oynamaktadır. 2018-19 sezonunda ortalama 47.320 seyirci önünde oynayan Traktör, bu anlamda ligin en yüksek ortalamasına sahip olan takımdır.

TRAKTÖR AZERBAYCAN KADROSU

İran - Rashid Mazaheri

İran - Ahmad Mousavi

İran - Mohammad Reza Khanzadeh

İran - Iman Salimi

İran - Akbar Imani

İran - Masoud Shojaei (kaptan)

İran - Saeid Mehri

İran - Reza Asadi

İran - Sasan Ansari

Brezilya - Mazola

Martinik - Kévin Fortuné

İran - Meysam Teymouri

İran - Mohammad Reza Azadi U21

İran - Reza Shekari U23

İran - Ashkan Dejagah (2. Kaptan)

Peru - Willyan Mimbela

Japonya - Yukiya Sugita

İran - Ehsan Hajsafi (3. kaptan)

İran - Reza Seyf Ahmadi U21

İran - Mehdi Babri U21

İran - Mehdi Tikdari

İran - Sobhan Khaghani U21

İran - Hamed Hosseinalizadeh U23

İran - Mohammad Reza Akhbari