Kızıl Kurtlar nedir? Traktör Azerbaycan takımı kadrosu: BF Traktör Azerbaycan tarihi
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli spor kulübü Kızıl Kurtlar takma adıa sahip futbol takımı Traktör, İran ulusal kupasını kazandı. Traktör Azaerbaycan takımı kadrosu araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...
BF Traktör Azerbaycan, Başgâh-ı Futbol Traktörsazi adıyla kuruldu ve 2018 yılında satın alınarak ismi Traktör Azerbaycan olarka değiştirildi. Dünyanın en çok Türk taraftarına sahip takımı olarak anılan Kızıl Kurtlar takımı detayları haberimizde.
KIZIL KURTLAR NEDİR?
Kızıl Kurtlar, İran'da kurulan ve Türk taraftar yoğunluğuna sahip BF Traktör Azerbaycan'ın takma adıdır. Renkleri de kırmızı - beyazdır. Türk kültüründe kurt simgesinin önemli bir yeri vardır. İran'daki Türkler tarafından büyük destek görür.
TRAKTÖR AZERBAYCAN TAKIMI TARİHİ
Tam adıyla Başgâh-ı Futbol Traktör Azerbaycan, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli spor kulübü. 1970 yılında kurulan kulüp 2001-02 sezonunda küme düşmüşse de 2009-10 sezonunda tekrar Lig-i Berter-i Halîc-i Fars'a çıkmış olup hâlen aynı ligde mücadele etmektedir.
1970'te Şirket-i Traktörsazi İran'ın desteğiyle Başgâh-ı Futbol Traktörsazi adıyla kurulan kulüp 2018 yılında el değiştirerek Muhammed Rıza Zunuzi tarafından satın alınmış ve adındaki Farsça olan "sazi" ekini kaldırarak Azerbaycan ifadesini eklemiştir. Traktör, taraftarları tarafından İran'daki Türk halkının simgesi olarak görülüyor olup maçlarını Yâdigâr-ı İmam Stadyumu'nda oynamaktadır. 2018-19 sezonunda ortalama 47.320 seyirci önünde oynayan Traktör, bu anlamda ligin en yüksek ortalamasına sahip olan takımdır.
TRAKTÖR AZERBAYCAN KADROSU
İran - Rashid Mazaheri
İran - Ahmad Mousavi
İran - Mohammad Reza Khanzadeh
İran - Iman Salimi
İran - Akbar Imani
İran - Masoud Shojaei (kaptan)
İran - Saeid Mehri
İran - Reza Asadi
İran - Sasan Ansari
Brezilya - Mazola
Martinik - Kévin Fortuné
İran - Meysam Teymouri
İran - Mohammad Reza Azadi U21
İran - Reza Shekari U23
İran - Ashkan Dejagah (2. Kaptan)
Peru - Willyan Mimbela
Japonya - Yukiya Sugita
İran - Ehsan Hajsafi (3. kaptan)
İran - Reza Seyf Ahmadi U21
İran - Mehdi Babri U21
İran - Mehdi Tikdari
İran - Sobhan Khaghani U21
İran - Hamed Hosseinalizadeh U23
İran - Mohammad Reza Akhbari