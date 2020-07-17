Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme dur dedi

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Mahkeme kararında, "Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı verme süresi geçip, yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi" dedi. 6 ayrı bölgede yapılacak 18 geyik vurma ihalesi için 513 bin lira muhammen bedel biçilmesi hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.

18 GEYİK İÇİN 513 BİN LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Sivrihisar ilçesi Dumluca avlağında 4 geyik için 118 bin TL, Mihalıççık ilçesi Kızılbörüklü avlağında 3 geyik için 90 bin 500 TL, Mihalıççık Ömerköy avlağında 2 geyik için 69 bin TL, Alpu ilçesi Ağaçhisar avlağında 2 geyik için 56 bin TL, Merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL, Beylikova ilçesi Sultaniye avlağında 3 geyik için 85 bin 500 TL ve yine merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL muhammen bedel biçildi. Eskişehir bölgesinde 18 kızıl geyik için toplam 513 bin TL muhammen bedel biçilmiş oldu.

İHALE 20 TEMMUZ'DAYDI

Eskişehir'de 18 kızıl geyik avı için yapılacak ihale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak'ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da açık teklif usulüyle yapılacaktı.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın 'av turizmi' adı altında vurulmasına izin verilmesine tepkiler sürüyor. Eskişehir'de de hayvanseverler ihale ile geyiklerin vurulacak olmasına tepki gösteriyor.