10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz eden adam, durumu fark eden vatandaşlar tarafından dövülüp polise teslim edildi.

16.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:55

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz eden Z.Y., durumu fark eden vatandaşlar tarafından dövülüp polise teslim edildi.

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Olay, dün Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.Y. 10 yaşındaki kız çocuğunu, sokakta elle taciz etti. Vatandaşlar durumu fark edip, Z.Y'ye saldırdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Darbedilen Z.Y, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Z.Y, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.