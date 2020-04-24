Kısıtlamayı ihlal ederek ATM'den çektiği parayı kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yasağa rağmen dışarı çıkan Mehmet Uzun, ATM'den 2.500 lira çekip eve döndü. Bu sırada cüzdanını düşürdüğünü fark eden Uzun, arama yapmak için tekrar dışarı çıkınca polis denetimine takıldı. Polisin maske verdiği ve sorguladığı genç adam, kayıp başvurusu yapmak üzere polis merkezine yönlendirildi.

YASAĞA RAĞMEN DIŞARI ÇIKIP ÇEKTİĞİ PARAYI DÜŞÜRDÜ

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis, her sokak ve bulvar başında nöbet tutmaya başladı. Seyhan ilçesine bağlı Tepabağ Mahallesi tarihi Taşköprü'nün çıkışında önlem alan polisin yanına bisikletli Mehmet Uzun isimli bir kişi geldi. Polis Uzun'a "sokağa çıkma kısıtlaması var, ne geziyorsun evine dön" uyarısında bulundu. Uzun ise "ATM'den bugün 2 bin 500 lira para çekip eve gitmiştim ama cüzdanım düşmüş. Şimdi onu aramak için çıktım" dedi.

BÜTÜN BİRİKİMİNİ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Polisin "Sen sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyorum musun? Nasıl kısıtlama olduğu gün para çekersin" tepkisine Uzun, paraya ihtiyacı olduğu için bütün birikimini çektiğini ancak ona da düşürdüğünü ve bulamadığını söyledi. Polis, maskesi olmayan şahsa önce maske verdi sonra da en yakın polis merkezine gidip başvurmasını söyledi. Uzun, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmak üzere polislerin yanından bisikletle ayrıldı.