Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu

İzmir'deki ablasının paralarını çalarak Bursa'ya gelen Emrah Sürer (39), tüm parayı harcadıktan sonra parklarda yatmaya başladı. Önceden 6 kez intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, bu kez de paralarını çaldığı için eniştesinin kendisini öldüreceğinden korkarak kendisine zarar vermeye kalktı. 7. kez ölümden dönen Sürer, hastaneye kaldırıldı.

ABLASININ PARALARINI ÇALIP KAÇTI

Emrah Sürer (39) bir süre önce İzmir'de ablasının paralarını çalarak Bursa'ya kaçtı. Bursa'da çaldığı paraları harcadıktan sonra meteliksiz kalan Sürer, park ve bahçelerde yatmaya başladı. Eniştesinin korkusundan İzmir'e bir daha dönemeyen Sürer, intihar etmeye kalkıştı.

ENİŞTE KORKUSUNDAN İNTİHARA KALKIŞTI

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı parklarda yatıp kalkan Sürer, ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Sürer'i vatandaşlar tuttu. Yaralı adam elindeki bıçak alındıktan sonra banka oturtularak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrah Sürer'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü.

''ENİŞTEM BENİ ÖLDÜRECEK''

Ablasının kendi maaşını aldığını iddia eden ve daha sonra dayanamayıp ablasının paralarını çalarak Bursa'ya kaçtığını söyleyen Emrah Sürer, "İzmir'den ablamın paralarını çalarak kaçtım. 2 aydır Bursa'dayım. Eniştem beni öldürecek, korkumdan İzmir'e gidemiyorum, bu yüzden intihara kalkıştım. Lütfen bana yardım edin, ben İzmir'e gitmek istemiyorum" diye konuştu.