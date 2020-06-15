Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir'de, İl Emniyet Müdür Murat Türesin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz'un kontrol amaçlı yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Türesin ve Korkusuz'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
15.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:18
Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Akpınar ilçe kaymakamı Furkan Korkusuz'un kontrol amaçlı yapılan koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alınan Türesin ve Korkusuz'un sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.
KENTTE VAKA SAYILARI ARTIYOR
Öte yandan il genelinde yeni normale dönüşle birlikte vaka sayılarında artış gözlenirken belediye anons sistemi ile Kırşehirliler, sürekli sosyal mesafenin korunması ve kontrollü yaşam noktasında uyarılıyor.