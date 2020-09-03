Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti, Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'nin bu sezon yeni transferlerinden olan Barış Sungur, geçtiğimiz günlerde 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'a kiralanmıştı.

TRT Spor'un haberine göre Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti. Takıma katılmak için Kırşehir'e giden Barış Sungur, İstanbul'a geri dönüyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

Geçtiğimiz sezon Bucaspor formasıyla 3. Lig'de mücadele eden genç futbolcu, 2 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.