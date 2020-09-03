Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti, Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü
Transfer döneminin açılmasıyla 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, tecrübe kazanması için Kırşehir Belediyespor'a kiralanmıştı. 2. Lig ekibi 18 yaşındaki genç yeteneğin sözleşmesini iptal etti ve Barış Sungur sarı-lacivertli ekibe geri döndü.
03.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:01
Fenerbahçe'nin bu sezon yeni transferlerinden olan Barış Sungur, geçtiğimiz günlerde 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'a kiralanmıştı.
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TRT Spor'un haberine göre Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti. Takıma katılmak için Kırşehir'e giden Barış Sungur, İstanbul'a geri dönüyor.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.
Geçtiğimiz sezon Bucaspor formasıyla 3. Lig'de mücadele eden genç futbolcu, 2 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.