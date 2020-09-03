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Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti, Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü

Transfer döneminin açılmasıyla 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, tecrübe kazanması için Kırşehir Belediyespor'a kiralanmıştı. 2. Lig ekibi 18 yaşındaki genç yeteneğin sözleşmesini iptal etti ve Barış Sungur sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

03.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:01

Fenerbahçe'nin bu sezon yeni transferlerinden olan Barış Sungur, geçtiğimiz günlerde 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'a kiralanmıştı.

TRT Spor'un haberine göre Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti. Takıma katılmak için Kırşehir'e giden Barış Sungur, İstanbul'a geri dönüyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

Geçtiğimiz sezon Bucaspor formasıyla 3. Lig'de mücadele eden genç futbolcu, 2 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti, Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü
Haber Yorumları (3)
CAPTAİN AMERİCA: vay vay vay 1 gol atıp 2 asist yapmış he helal olsun baya dikkat çekmiştir ya şuan barça messinin yerine bile düşünüyodur 100 milyondan aşağı vermeyin
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YORUMA GEL: Kardeş geçen yıl çıktığı maç sayısını git bir spor sitesinden bakta öyle yorum yap kaç maça çıkmış nasil bir performansı var sonra yorum yap
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KAPTAN TÜRKİYE: O İKİ MAÇLIK İSTATİSTİK. HABERİ OKUMAK İÇİN GÖZÜNÜ KULLAN CAPTAİN AMERİCA.
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