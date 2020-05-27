Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan askeri yasak bölge ilan edildi

Trakya'da yer alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında bulunan, Bulgaristan sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki 20 kilometrekarelik alan, ikinci derece askeri yasak bölge ilan edildi.

27.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:10

İğneada'nın kuzeyinde yer alan askeri yasak bölge yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

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RESMİ GAZETE YAYINLANDI

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 2574 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında, Limanköy ile Beğendik köyleri arasındaki bölge, ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edildi. Kararda şöyle denildi. "Ekli harita ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edilmesine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

BULGARİSTAN SINIRINA KADAR UZANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan askeri yasak bölge kararı, küçük bir bölümü denizde olmak üzere yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Limanköy'ün hemen kuzeyinden başlayan askeri yasak bölge, Bulgaristan sınırında yer alan Beğendik köyüne kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor.