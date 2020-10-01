Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi

Koronavirüs önlemleri kapsamında, örgün eğitim yerine online eğitime geçilince farklı şehirlerde okuyan üniversite öğrencileri, evlerine geri döndü. İzmir'deki öğrenci evlerinde yaşayan gençler, tasarruf için yeni yöntemler aramaya başladı. Kira sözleşmelerini sonlandıran öğrenciler, eşyalarını saklamak için depolara yöneldi. Kira sözleşmesini sonlandıran birçok öğrenci, ev eşyalarını buradaki konteynerlerde muhafaza etmeye başladı. Sektör temsilcileri, işlerinde yüzde 300'e varan bir artışın söz konusu olduğunu belirtti.

"KONTEYNERİN KİRASI DAHA UCUZ"

Ege Üniversitesi'nde okuduğunu belirten ve memleketine dönerken eşyasını depolama merkezine getiren Murat Türk (21), "Ev maliyetli olduğu için depolama firmasını seçtim. Daha uygun geldi böyle. Evde 2 kişi kalıyoruz. Toplam 1.400 lira veriyorduk. Depolama için konteyner aylık 200 liraya denk geldi. Daha uygun olduğu için böyle tercih ettim" dedi.

"TALEP YÜZDE 300 ARTTI"

Eşya saklama deposu yetkilisi, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Karakaş (46), "Online eğitimin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri, memleketlerine döndü. Eşyalarını ise öğrenci evlerinde değil daha uygun fiyatlı eşya saklama depolarına koymakta buldu. Eşyalarını kapalı alanda muhafaza ediyoruz. Son zamanlarda yüzde 300 oranında talep artışı oldu. Koltuk, dolap, beyaz eşya gibi eşyaları depolayabiliyoruz. Bir konteynerin içine 6 adet çift kapılı buzdolabı sığıyor" dedi.

"MALİYET AÇISINDAN DAHA UYGUN"

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören Aslı Tok (22), "Uzaktan eğitim sonrası eşyalarımı depoya kaldırmaya karar verdim. Maliyet açısından öğrenci olduğum için daha uygun oldu" dedi.