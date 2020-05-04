Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yunus isimli bir yarışmacı, sorulan iftar sorusunu bilemeyince tepki çekti. İyi bir kariyere sahip olan yarışmacının Ramazan ayında sorulan soruyu bilemeyerek joker kullanması sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

İFTAR SORUSUNU BİLEMEYİP JOKER KULLANDI

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olan, Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü bitiren, Almanya'da eğitim alan ve 3 yıl avukatlık yapan yarışmacı "Ramazan'da oruç açma zamanını öğrenmek için, imsakiyelerdeki hangi başlığın altındaki saate bakılması gerekir?" sorusunun doğru cevabını bilemeyince uzmana sor jokerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yarışmacının Ramazan ayında bu sorunun cevabını bilmemesi ise Twitter'da tepki çekti. Yunus isimli yarışmacı için "Şu soruya cevap vermek için Müslüman olmaya dahi gerek yok" ve "Müslüman bir ülkede yaşayıp bu soruyu bilememek" gibi binlerce yorum yapıldı.