Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi

Siirt'te vatandaşlar, koronavirüs salgınında bağışıklığı güçlendirici etkisi olması nedeniyle propolise yoğun ilgi göstermeye başladı. Koronavirüs salgınından korunmak için bal ve bal ürünlerine ilginin arttığını belirten arıcı Cemil Beydoğan, yoğun talep görmesi ve fiyatının 5 bin lira olması nedeniyle arıcıların da propolis üretimine yöneldiğini söyledi.

KORONAVİRÜS TALEBİ ARTIRDI

Kilosu 5 bin liradan alıcı bulan propolisin vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü aktaran Beydoğan, "Yaklaşık 16 yıldır bu meslekte bulunuyorum. Bu sene koronavirüs hastalığı nedeniyle propolise talep arttı, biz de bu nedenle buna yöneldik. Propolis üretmeye çalışıyoruz. Propolis hastalığa iyi gelen bir besindir. Kilosunu 5 bin liradan satıyoruz. 6-7 bin liraya satan da var, alan da var. Koronavirüs hastalığına çok iyi gelen bir besin maddesidir" dedi.