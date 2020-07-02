Kilolusun diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi

Karantina dönemini çocukları ve eşiyle evinde geçiren güzel oyuncu Pelin Karahan, normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde denize girerken görüntülenen Karahan, ters ışıkta kaldığı için fotoğraflarda kilolu çıkınca günlerce konuşuldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Karahan'dan iddiaları yalanlayan bir poz geldi.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

35 yaşındaki oyuncu, kilolu olduğu yönündeki eleştirilere Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşarak verdi. Oyuncunun fit vücudunun yanı sıra karın kasları da dikkat çekti. Karahan'ın karnındaki baklavaları gören takipçileri "Genç kızlara taş çıkartıyorsun" yorumunu yaptı.

İşte Pelin Karahan'ın o pozu: