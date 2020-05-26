Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Şu sıralar gündemi meşgul eden erken seçim tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, seçime iki ismin karar vereceğini söyledi.

"ERKEN SEÇİME ERDOĞAN VE BAHÇELİ KARAR VERİR"

Kılıçdaroğlu, "Seçime gidilip gidilmeyeceğine iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır diğeri de ortaklığı bozup bozmayacağı belli olmayan Sayın Bahçeli'dir. Erdoğan erken seçim diyebilir. Sayın Bahçeli de "Ben bunlardan bıktım, ekonominin hali ortada" der erken seçim ister." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA ÜSTÜ KAPALI YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığımız konuşmasında son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına da üstü kapalı yanıt vermişti. Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" diye konuşmuştu.