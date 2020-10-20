Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu

Üç yıldır kanser tedavisi gören Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun önceki gün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Coşkun, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

YAN YANA SAF TUTTULAR

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ile İYİ Partili milletvekilleri ve Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce katıldı. Cenazede aralarının açık olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu ve İnce'nin yan yana saf tutması dikkat çekti.

EN SON ŞUBAT AYINDA BİR ARAYA GELDİLER

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce en son şubat ayında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkilinin buradaki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürmüştü. İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" açıklamasını yapmıştı.