Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi

Yöneylem Araştırma firmasının yapmış olduğu son araştırmada partilerin son oy oranlarına ilişkin rakamlar paylaşıldı. 23-27 Eylül döneminde 67 ilde 2 bin 402 kişi ile yapılan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan ankette AK Parti'ye destek vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 34.4 olarak belirlendi. Aynı ankette CHP'yi destekleyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27.8'de kaldı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki ankete göre diğer partilerin oy oranı;

- HDP yüzde 11.8

- İYİ Parti yüzde 11

- MHP yüzde 8.7

- DEVA Partisi yüzde 3

- Gelecek Partisi yüzde 1.3

- Saadet Partisi yüzde 1.3

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİK KRİZ

Partilerin oy oranlarının yanı sıra aynı ankette katılımcılara Türkiye'nin en önemli sorunlarının neler olduğu da soruldu. Katılımcılar Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yüzde 19.9 ile ekonomik kriz, yüzde 16.8 ile korona, yüzde 15.7 ile işsizlik, yüzde 15.4 ile hayat pahalılığı olduğunu ifade etti.