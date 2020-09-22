Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın

Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sonrası konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin koronavirüsle mücadelesini eleştirdi. Yapmış olduğu eleştiriyi kahvehaneler üzerinden desteklemeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Sağlık çalışanları birde bire suçlu oldu. Çünkü onlar halka doğru bilgi vermek istiyorlar. Vay sen misin önlem al diyen? Kim diyecek bunu? 96 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 41'i hekim. Bunlar itiraz etmeyecekler de sarayı kim uyaracak. Olay bir sağlık sorunu olduğuna göre bu uyarıyı yapması gerekenler sağlık çalışanları. Suç işlemiyorlar. Halkın sağlığını tehlikeye atan yöneticileri uyarıyorlar.

"BİR DEVLET YALAN SÖYLER Mİ?"

Salgını önleyecek önlemler alınması gerekiyordu. Baştan kısmen önlem alındı. Biz de destek verdik. Bugün geldiğimiz noktada insan hayatı değil ekonomi önemli dediler ve fırtınanın başlangıcı için düğmeye bastılar. Bir devlet yalan söyler mi? Verileri bir siyasetçinin değil Bilim Kurulu'nun sözcüsü açıklamalı.

"BU BİR MESLEK HASTALIĞI"

Covid-19 meslek hastalığı olsun. Bu bir meslek hastalığı. Doğrudan doğruya virüsle karşı karşıya. Sağlık çalışanlarının taleplerinin dikkate alınması gerekli.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

Covid-19 ile mücadele edenler terörist oluyor öyle mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

Sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Öteden beri zaman zaman karşılaştığımız acı bir olay. Saldırıya uğrayan çok sayıda kişi var. Vatandaşlarımıza seslenmek isterim. Hepimiz hayatımızın bir döneminde hastaneye gideriz. Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edebileceğimiz bir şey değil."