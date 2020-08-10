Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi Acil koduyla toplanıyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti. Alarma geçen Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Üst düzey bir Yunan Bakan, donanmanın Oruç Reis'in hareketlerini izlediğini söyledi. "Siyasi ve operasyonel açıdan tamamen hazırız" diyen bakan, "Donanmanın büyük bölümü gerekli yerlere konuşlandırılmak üzere hazır" ifadesini kullandı.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI'YLA GÖRÜŞTÜLER

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Oruç Reis'in görev sahasına ulaştığını öğrenmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Rum kesimi Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

RUM BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Rum basınında da Oruç Reis'in çalışmalarını sürdürmek için görev sahasına ulaşması büyük yankı uyandırdı. Haberlerde, Oruç Reis'in gelecek iki hafta Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdüreceği yer alırken, bu adımın Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi yeniden artırabileceği ifade edildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ RUM BASININDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Yunanistan sözünü tutmadığı için Türkiye bölgedeki enerji çalışmalarını sürdürecek." yönündeki açıklaması da Rum basınında yer aldı.

YUNANİSTAN'DAN İLK TEPKİLER

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağırdı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel'i telefonla arayan Miçotakis'in, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de öğleden sonra Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin telefonda görüşeceği açıklandı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Michel'e Mısır ile yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Diğer yandan Yunan basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, "Yunan Silahlı Kuvvetleri alarmda" ifadesi kullanılarak, Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin, "Yunan Donanması tarafından izlendiği ve askerlerin izinlerinin iptal edildiği" kaydedildi.

ORUÇ REİS, ÇALIŞMA YAPACAĞI ALANA ULAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadelerini kullanmıştı.

Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını sürdürecek.

ATİNA'DA "ACİL" KODUYLA TOPLANTI

Bununla birlikte bugün Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplantının gündemi açıklanmasa da Akdeniz'in doğusundaki gerginliğin gündem maddelerinden biri olduğu aktarılıyor.

AFP'nin devlet televizyonu ERT'den aktardığına göre üst düzey bir bakan, donanmanın Oruç Reis'in hareketlerini izlediğini söyledi. "Siyasi ve operasyonel açıdan tamamen hazırız" diyen bakan, "Donanmanın büyük bölümü gerekli yerlere konuşlandırılmak üzere hazır" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Yunan Army Voice gazetesine göre ise Yunanistan ordusu, Türkiye'nin Rodos ve Meis adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planları üzerine alarm verdiğini duyurarak ordu birimlerinin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, Türkiye'ye bölgede huzur ve güvenliğe zarar veren yasadışı eylemlere son vermesi uyarısında bulunuyor" dendi.

YUNANİSTAN'IN TWITTER GÜNDEMİNDE "ORUÇ REİS"

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Twitter gündeminde ilk sıraya "Oruç Reis" etiketi yerleşti.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi. NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor. Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.Kazalar, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında da mesaj veriliyor. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri de NAVTEX üzerinden, yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak söz konusu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.