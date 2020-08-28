İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti

Yenice ilçesinde gerçekleşen olayda alınan bilgilere göre, Yenice Orman İşletmesine bağlı İncedere Karataş bölgesinde ağaç kesimi işlemini gerçekleştiren Orhan ve Hüseyin Akbıyık kardeşlerin üzerine ağaç devrildi. İki kardeş devrilen ağacın altında kalarak sıkıştı.

AĞABEY KURTARILAMADI

Kendi imkanlarıyla sıkıştığı ağacın altından çıkan Hüseyin Akbıyık durumu hemen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Orhan Akbıyık, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere kurtarılamadı. Kardeşinin tedavisi ise ayakta yapıldı. Öte yandan jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.