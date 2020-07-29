Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı

Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi Aliye Güler Bürsin, kalp yetmezliği nedeniyle iki gün önce hayata gözlerini yumdu. Kerem Bürsin, aldığı ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bürsin, cenaze törenine katılamadı.

ACI HABERİ INSTAGRAM'DAN VERDİ

Babaannesini kaybeden oyuncu, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bürsin, babaannesi ile olan fotoğrafını 'Seni çok seviyorum. Nur içinde yat' notu ile paylaştı.

KEREM, CENAZEYE KATILAMADI

Aliye Güler Bürsin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine, Aliye Güler Bürsin'in Almanya'dan gelen oğlu Pamir Bürsin, kızı Nilay Bürsin ve sevenleri katıldı. Törene katılamayan oyuncu Kerem Bürsin'in gönderdiği çiçek, tabutun üstüne koyuldu. Aliye Güler Bürsin, Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.