Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Kerem Bursin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin sosyal medya hesabından Demet Özdemir aşkı sorularına yanıt verdi.

"D" HARFLİ BARDAK AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRMİŞTİ

Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bursin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti. Kerem Bürsin ise Demet Özdemir ile ilgili aşk söylentilerine esprili bir şekilde yanıt verdi.

Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bursin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile ilgili çıkan aşk dedikodularını ti'ye aldı.

Ç'DEN BAŞLAYIP Z'YE KADAR İÇECEĞİM

Bürsin, "Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım Ç'den başlayıp Z'ye kadar gideceğim" diyerek şakalaştı.