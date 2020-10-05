Kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık kaç yaşındadır? Kerem Alışık nereli? Kerem Alışık hangi dizide oynuyor? Kerem Alışık hangi filmlerde oynadı?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Kerem Alışık , sevenlerinin merak konusu oldu. Peki, Kerem Alışık kaç yaşında ve nereli? Kerem Alışık hangi dizide oynuyor? Kerem Alışık hangi dizilerde oynadı? Kerem Alışık kimdir?
Ekranlarda Ali Rahmet Fekeli olarak gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kerem Alışık , magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık hangi dizilerde oynadı? Kerem Alışık kaç yaşında nereli? Kerem Alışık hangi dizide oynuyor?
KEREM ALIŞIK KİMDİR?
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının önemli isimlerindeÇolpan İlhan annesi, Sadri Alışık ise babasıdır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar bir çok dizi ve filmlerde yer alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi ''Dansöz''dür. Bu filmin yönetmenliğinin ve senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay üstlenmiştir.
Gençliğinde profesyonel olarak bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynamıştır.
Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlenip, 1997 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunmaktadır. Ayrıca Kerem Alışık dayısı gibi şairdir. İki tane şiir kitabı bulunmaktadır.
2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır. Kerem Alışık Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Felekeli karakterini canladırmaktadır. Kerem Alışık 1.82 boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.
ŞİİR KİTAPLARI
Kerem Misali
Öyle sever gibi bakma / Alışık değilim
KEREM ALIŞIK'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Fehim Paşa Konağı
Kadıncıklar
Selvi Boylum Al Yazmalım
Ağır Roman
Herkesin Gözü Önünde
Aşk Olsun Aşk
Boeing Boeing
KEREM ALIŞIK'IN OYNADIĞI FİLMLER
Kartallar Yüksek Uçar
Şarkılar Seni Söyler
A.G.A.
Böyle mi Olacaktı
Şükran Büfe
Aşk Mahkumu
Kumru, Dansöz
Hoşgeldin Hayat
Yanlış Saksının Çiçeği
Horoz Sedat
Baykuşların Saltanatı
Mühim Olan Aşkımız
Hicran
Beyoğlu Rüyası
Zehirli Çiçek
Saddamın Askerleri,
Hababam Sınıfı Askerde
Son Yüzleşme
Deliboran Destanı
Yarın Geç Olmayacak
Günah
Fırtınalar
Oyun Bitti
KEREM ALIŞIK'IN OYNADIĞI DİZİLER
Bir Zamanlar Çukurova 2018- Günümüz Ali Rahmet Fekeli
Kara Sevda - Ayhan
Kara Kutu - Başkomiser Tekin
Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan
Zehirli Çiçek - Orhan
Fırtınalar - Ferit Demiröz
KEREM ALIŞIK ALDIĞI ÖDÜLLER
2006 – MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Selvi Boylum Al Yazmalım
Pertevniyal Lisesi – Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu
Rotarakt Club, Rotabest 05 – Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu
Ahmet Şimşek Koleji – En İyi Dizi Oyuncusu
2004 – Beykoz Belediyesi – Televizyon Dizisi Yıldızı