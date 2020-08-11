Kendisini 'medyum' olarak tanıtıp gurbetçiyi dolandıran şüpheli tutuklandı (2)

'BÜYÜ BOZMA' GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtan Barış T'ye 35 bin euro para gönderen Almanya'da yaşayan gurbetçi F.D.'nin, psikolojik sorunlarının geçmemesi üzerine polise başvurduğu öğrenildi. Öte yandan, tutuklanan Barış T.'nin 'büyü bozma' görüntüleri ortaya çıktı. 4 Şubat 2020'de video paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen görüntüde, Barış T'nin ofisine gelen bir kişiye yaklaşık 8 dakika boyunca sandalyede ve yere yatırarak elle müdahalesi görülüyor.