Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen 5 şahıs, yoldan geçerken havladıklarını bahane ederek 2 köpeği tekmeledi. Köpeklerin sahibi Özcan A ile tartışan şahıslar, daha sonra 2 köpeği ve sahibini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis, 5 şüpheliyi de kısa sürede yakaladı.

2 KÖPEĞİ VE SAHİBİNİ BIÇAKLADILAR

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde alkollü oldukları öne sürülen 5 kişiye, yoldan geçerken Özcan A'ya ait iş yerinin önündeki 'Duman' ve Pitbull cinsi 'Leo' isimli köpekler havladı. Bu kişiler, ayağından engelli olan Duman adlı köpeği tekmeledi. Bunun üzerine şüpheliler ile köpeklerin sahibi Özcan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, önce pantolonlarından çıkarttıkları kemerlerle, ardından da bıçaklarla Özcan A. ve köpeklerine saldırdı. Özcan A. ile köpekleri bıçakla yaralayan 5 şüpheli, kaçtı.

5 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Özcan A.'yı hastaneye kaldırıldı. Birinin boynundan yaralanan 2 köpek de veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, verilen eşkaller üzerine 5 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.