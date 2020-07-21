Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturduğu evi ateşe veren bir kişi yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine balta ile saldırdı.

21.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:55

Gemlik'te oturduğu evi ateşe veren şahıs yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine balta ile saldırırken polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta meydana geldi. M.Y. isimli şahıs, Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evini ateşe verdi. M.Y. yangını söndürmek isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırınca devreye polis girdi.

İTFAİYEYE BALTA İLE SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken M.Y.'nin tepkisi ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. M.Y. itfaiye erlerine elinde balta ile saldırıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Polisler M.Y.'yi biber gazı ile etkisiz hale getirip kelepçeleyerek gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri, yangının yan evlere sıçramasını önlerken, yanan ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.